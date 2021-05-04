〈美股盤前要聞〉資金輪向重啟類股 美股期貨漲跌不一

Fed 主席鮑爾表示，美國經濟復甦正取得實質性進展，但尚未走出困境，就業狀況仍不平衡。美國更多州放鬆疫情限制措施，經濟重啟股重新中受益。美股期貨週二 (4 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.02%，標普 500 期貨跌 0.11%，那斯達克 100 期貨跌 0.33%。

1. 鮑爾：美國經濟取得實質進展 但低、高收入族群就業仍失衡

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周一 (3 日) 表示，儘管美國經濟復甦正在取得實質性進展，但低、高收入族群就業狀況仍不平衡，此外，Fed 官員也表示，在供需緊繃狀況下今年確實存在通膨壓力，不過預料明年將有所緩解。

鮑爾周一表示，美國的經濟前景已明顯好轉，不過，就業市場仍然失衡，低薪勞工仍未脫離險境，其中收入最低的族群有將近 2 成工人至今仍然失業。相比之下，收入最高的工人只有 6% 失業。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 也認為：「經濟朝著正確的方向發展，但要實現強勁而全面的經濟復甦，我們還有很長的路要走。」

2. 比爾蓋茲與妻子梅琳達宣布離婚

微軟創辦人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 與妻子梅琳達 (Melinda French) 周一 (3 日) 發布聯合聲明，宣布結束維繫 27 年的婚姻。兩人未來仍將在慈善事業合作，至於財務方面的影響無法立即得知。

根據蓋茲在個人推特發布的聯合聲明，兩人說：「經過長時間思考和許多調整，我們決定結束婚姻。過去 27 年來，我們把三個優秀的孩子撫養成人，並且建立一個基金會，幫助世人活出健康、充實的生活。」

蓋茲的財富雖然源自微軟，但目前持股可能占他個人身家不到 20%，大部分已經轉移到蓋茲基金會。由於他去年離開微軟董事會，目前持股不明。CNBC 報導，蓋茲持有微軟 (MSFT-US) 流通在外股票的 1.37%，價值超過 260 億美元。

3. 英特爾斥資 35 億美元在新墨西哥州擴廠

週一 (3 日) 英特爾宣布斥資 35 億美元 (約新台幣 977 億元) 擴建新墨西哥州工廠。

英特爾設廠、擴廠消息連發，半導體市場需求強勁，晶圓代工廠台積電 (TSM-US) 預計在接下來三年投入美金 1000 億元增加產能，支持客戶需求，這似乎帶給英特爾壓力。

由於建設新廠成本非常高，攤銷需要數年時間，短期內更經濟便宜的方式是擴大現有工廠的運營，英特爾也正有此意，英特爾週一宣布將擴建新墨西哥州的 Rio Rancho 工廠 ，斥資 35 億美元。

4. 福特盼 2025 年開設自家電動車電池廠

福特 (F-US) 一位高層透露，2025 年之前，福特在北美的電動車銷售量應該足以讓公司在國內生產自家電池。

這是福特對於電動車電池生產計劃給出的最詳細時間表。華爾街一直密切關注相關消息，為應對需求預計激增的這 10 年，內部生產電池預計將會是各家車廠降低電動車成本並確保貨源的關鍵。這也是福特對前任執行長 Jim Hackett 的戰略大逆轉，因 Hackett 曾認為車廠生產電池沒有「優勢」。

福特發言人 Jennifer Flake 表示，具體的生產時間取決於電動車市場、消費者需求以及研發進度，「公司可能在 2025 年之前，進入生產自家電動車電池的階段。」

5. 嬌生疫苗遭丹麥當局排除在接種計畫外

北歐國家丹麥的衛生當局於 3 日 (週一) 表示，已將美國嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 生產的疫苗排除在全國接種計畫之外。當局說，雖然嚴重的血栓症狀相當罕見，但他們認為仍與嬌生疫苗有所關連。

根據《路透社》報導，丹麥的衛生當局發布聲明表示，他們認為使用嬌生疫苗的好處，並沒有高於疫苗接種者可能產生潛在副作用的風險。

當局表示，嬌生疫苗約占丹麥全國疫苗採購量的 1/3，排除使用嬌生疫苗，也將推遲丹麥的疫苗接種計畫進度，估計接種時程最長將延後四週。