台股爆新天量高低震盪680點 大跌288點 終結12天萬七行情

台股繼昨 (3) 日重挫超過 300 點後，今 (4) 日股價開高走低，早盤一度漲逾百點，盤中翻臉跳水，台積電獨力難撐盤，停損賣壓出籠，電金、傳產權值股全面下殺，航海王、鋼鐵人同樣慘跌，指數一度重挫超過 570 點，午盤後買盤敲進、跌幅收斂，聯電、華邦電等電子股也翻紅，指數終場下挫 288.57 點，收在 16933.78 點，跌破月線，終結 12 天萬七行情，成交爆量達 6642 億元，再寫歷史新天量。

電子權值股方面，台積電股價在平盤附近震盪，獨力難撐大盤；鴻海下跌超過 3%；聯電、世界、敦泰、華邦電、合晶等電子股獲低接買盤敲進，午盤後漲幅擴大。

面板族群殺聲隆隆，彩晶打入跌停價 23.65 元，友達、群創跌幅均超過 7%。記憶體族群僅華邦電站穩盤上，晶豪科跌停作收，威剛、宇瞻、十銓均跌逾半根停板，群聯、南亞科、創見、宜鼎也下挫逾 2%。

航運族群同樣遭賣壓空襲，多檔個股摜至跌停，萬海、長榮、益航、新興、裕民、中航、四維航跌停作收，陽明、台航大跌 8%，不過，中櫃一支獨秀、逆勢漲停。

鋼鐵類股也殺成一片，官田鋼、盛餘、燁興、春雨、佳大、燁輝同步跌停，大成鋼、威致、海光、高興昌、彰源全數重挫超過 9%。

