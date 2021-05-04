【日盛投顧】指數帶量跌破月線

◆盤勢分析

1. 美股道瓊上漲帶動台股周二早盤反彈，但因本土疫情持續增加，加上原強勢主流股航運及鋼鐵股獲利賣壓大舉出籠，指數出現帶量殺盤，傳產原物料族群盤中賣壓沉重，另外 OTC 指數跌幅更是比集中市場來的大，盤中一度跌破季線，終場加權指數下跌 288.57 點，跌幅 1.68%，收在 16，933.78 點，成交金額為 6，682.26 億元。三大法人合計賣超 82.82 億元：外資買超 0.89 億元、投信賣超 22.77 億元、自營商賣超 60.94 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增下跌，短線仍有量價背離疑慮。

(2)、均線：下檔支撐為季線 (約 16，426 點附近)，壓力為 5 日線 (約 17，377 點附近)。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍要提防再探低點。

3. 櫃買指數下跌 3.07%，收在 202.45 點。短線支撐為 195 點附近，壓力為 210 點附近。

4. 台股選股方向可留意封測、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

結構原物料漲多回檔，OTC 長黑回測季線

1. 塑化：國際油價近期再度上漲，塑化原物料報價居高不下，台塑集團中的 6505 台塑化不畏大盤大跌，盤中再創波段新高，其餘集團相關個股在周二台股重挫之際，相對有買盤支撐，至於其他二線塑化股因之前漲幅較大，紛紛出現回檔修正。

2. 鋼鐵：國際鋼價持續上漲，中鋼集團的 2014 中鴻為本波鋼鐵股多頭領頭羊，但在周一公布第一季獲利超越去年一整年後，周二出現長黑重挫，儘管我們對於國際鋼市後市仍看好，但股價在短線上漲幅已大，加上當沖籌碼凌亂，中長期投資人可靜待拉回量縮整理後再介入。

3. 航運：受惠全球景氣復甦，歐洲線海運運價調漲，海運股強勢指標股 2609 陽明儘管周二盤中再創新高，但 K 線爆出天量長黑，另外 2615 萬海及 2603 長榮更是殺到以跌停收盤，航運股分類指數跌幅超過 8%，短線上建議投資人須謹慎。

4. 操作建議：台股加權指數周二出現帶量長黑，前波強勢主流原物料族群全面重挫回檔，就台股技術面，連續出現三根帶量黑 K，加上外資期貨持續增加空單，短線上仍要提防回測季線，可靜待強勢股拉回季線附近量縮後再佈局，選股上可留意封測、金融及紡織、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。