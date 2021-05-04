台股大跌288點失守萬七大關 三大法人賣超82.81億元

台股今 (4) 日在多殺多、系統停損賣壓齊發下，市場多頭信心潰散，電子、金融、傳產族群全面走弱，指數連兩日重挫，終場指數大跌 288.57 點，收 16933.78 點，失守萬七、月線關卡，三大法人合計賣超 82.81 億元。

台股今日成交值再爆出 6642 億元天量，從籌碼面來看，外資今終止連二賣，僅買超 8218 萬元，反觀投信賣超 22.77 億元、自營商也賣超 60.92 億元，合計三大法人賣超 82.81 億元。

電子權值股中，晶圓雙雄逆勢撐盤，台積電早盤一度被打到 582 元低點，但尾盤在買盤進駐下，終場逆勢收紅，收在 591 元，聯電強漲逾 3%，收在 54.6 元，反觀鴻海則重挫逾 3%，其他權值股包含台達電、國巨、聯發科、台塑四寶全都在盤下震盪。

高價股方面，矽力 - KY 昨登上股王位置後，今也不敵大盤回檔賣壓湧現，開高走低，失守 3000 元整數關卡，終場收在 2940 元，退居股后位置，大立光則重回股王位置，今終場以平盤作收。

面板股今日續成殺盤重心，彩晶連兩日遭打入跌停，友達、群創也紛紛重挫 7% 以上，航運族群同樣遭到狙擊，萬海、長榮、益航、新興、裕民、中航、四維航終場皆以跌停作收，陽明、台航也跌逾 8%，僅中櫃一支獨秀，逆勢攻上漲停。

鋼鐵類股同樣也殺成一片，官田鋼、盛餘、燁興、春雨、佳大、燁輝同步跌停，大成鋼、威致、海光、高興昌、彰源全數重挫超過 9%。