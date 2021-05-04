〈環球晶法說〉Q1純益26.9億元 EPS 6.18元 探13季低點

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (4) 日公告第一季財報，受到天災等不可抗力因素影響海外子公司營運，加上運輸成本增加、原物料成本上漲等因素，侵蝕獲利，雖然營收連 5 季走揚，但稅後純益 26.9 億元，季減 21.76%，年減 6.6%，每股純益 6.18 元，寫近 13 季低點。環球晶董事會也通過下半年盈餘分派案，擬配息 10 元。

環球晶第一季營收 148.06 億元，季減 4.7%，年增 9.6%，毛利率 35.1%，季減 1.2 個百分點，年減 1.4 個百分點，寫 13 季以來低點，營益率 26.7%，季增 4.2 個百分點，年減 1.5 個百分點；稅後純益 26.9 億元，季減 21.76%，年減 6.6%，每股純益 6.18 元。

環球晶指出，雖然營收連 5 季成長，但受 2 月美國暴風雪及日本地震影響當地子公司營運，加上蘇伊士運河阻塞事件及貨櫃艙位短缺，導致緊急調度運輸成本提升，且還有多項原物料成本上漲等因素，致使第一季獲利較前幾季下滑。

在評估營運及籌資策略後，環球晶董事會決議，將策略性調降往年高於產業平均的股利發放率，並將資金用於業務發展，以實現最佳財務結構，盼能在產業景氣上揚之際，將現金投資於製程改善、進一步提升製程能力，轉化為更大的營運效益。

環球晶今年起也改為每半年派發一次股息，董事會今日通過去年下半年現金股利發放案，擬配發每股現金股利 10 元，配發總金額 43.52 億元，加上上半年已發放的每股 8 元，全年共將發出每股 18 元、總金額 78.34 億元現金股利。