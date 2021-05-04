狗狗幣再寫新高 突破0.48美元 市值超越Twitter、福特

狗狗幣周二 (4 日) 再寫新高價，衝上 0.48 美元，力挺狗狗幣的特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周六 (8 日) 將主持知名節目〈周末夜現場〉，投資人預計他屆時將發表利多言論，因此率先布局。

加密貨幣周二表現分化，龍頭比特幣價格小跌，但仍守在 56000 美元上方，以太幣在歷史高點附近徘徊，報價接近 3400 美元，狗狗幣則是繼續衝刺，交易價格越過 0.48 美元，再寫紀錄新高。

(圖表取自 coindesk)

至台北時間下午 16:08，狗狗幣漲幅稍稍收斂，報 0.478523 美元，24 小時漲幅達 22%。

再創新高之後，狗狗幣的市值已突破 618 億美元，遠遠超過名列 275 的福特 (456 億美元)、第 291 的推特 (436 億美元) 等傳統企業及科技公司，也成為市值第五大的加密貨幣。

許多投資者都將狗狗幣近幾日的漲勢，歸因於馬斯克。馬斯克之前在推文中寫道，他會在主持周末夜現場節目時提到狗狗幣。

儘管有馬斯克等大咖支持，一些分析師仍提醒，狗狗幣與其他主要加密貨幣有根本上的不同，它是基於玩笑所建立，因此他的供給量是不受限的。在價格走高之下，需求也會上升，但也將帶動供給的增加，最終長期壓低價格。