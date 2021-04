一周漲470%！狗狗幣大漲造就百萬富翁 專家憂將泡沫化

狗狗幣周五 (16 日) 飆漲,漲幅最高超過一倍,網路交易平台 Robinhood 一度當機。在加密貨幣平台 Coinbase 上市消息助長下,狗狗幣過去七個交易日漲幅累計達到 470%,讓幣圈專家憂心泡沫化即將到來。

熱愛狗狗幣的馬斯克周四推文「狗狗在月球上汪汪叫著」(Doge Barking at the Moon),呼應幣圈形容加密貨幣漲到月球去的術語「to the moon」。

取自推特

狗狗幣的幣面符號是一隻可愛柴犬,充滿濃濃的惡趣味,主要用於打賞,2013 年底開始匯聚人氣,現在規模已經不可同日而語,以市值超過 400 億美元在加密貨幣市場躍居要角。

狗狗幣本周三剛突破 0.1 美元,而根據 CoinGecko 最新報價,狗狗幣報 0.3509 美元,24 小時內漲幅約 50%,盤中一度飆漲 110%。過去七個交易日漲幅為 471.6%,一年來漲幅達 180 倍。

取自 CoinGecko

Robinhood 周四表示,投資人大買狗狗幣一度讓平台當機,到美東下午 4 時許的 24 小時裡,一共有價值 680 億美元的狗狗幣易手,是去年 6 月以來最大規模。有 Reddit 用戶在平台上宣告狗狗幣讓自己成了百萬富翁,附圖顯示帳戶餘額超過 108 萬美元。

特斯拉、Paypal 納入比特幣支付,加上金融機構磨拳擦掌進軍,讓加密貨幣朝主流化邁進一大步,本周三 Coinbase 上市更炒熱投資人情緒,比特幣和以太幣雙雙漲上新高。

然而,隨著比特幣市值超過 1 兆美元,且包括狗狗幣在內等所謂的替代幣 (altcoin) 總市值膨脹到 2.25 兆美元,讓專家擔心加密貨幣市場泡沫即將爆裂。

CUNA Mutual Group 首席市場策略師 Scott Knapp 說:「現況讓我想起網路泡沫的那段日子。我們知道某件大事就要發生,眾多投資人熱情追逐,催生了泡沫。狗狗幣會不會是加密貨幣時代的 Pets.com(網路股倒閉的知名例子)?」

Altocoinbuzz.io 創辦人 Shashwat Gupta 說,一些沒有基本面的代幣,例如 Cardano 和 Polkadot 本周也上漲,但它們還沒有吸引多少使用者。