彩晶首季純益30.36億元 每股賺1元 創近17季新高

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (4) 日公告第 1 季財報，受惠平板等中小尺寸產品需求強勁、面板價格續揚，首季稅後純益 30.36 億元，季增 9.39%、並由去年同期虧轉盈，每股純益 1 元，創下近 17 季單季新高。

彩晶第 1 季營收 78.87 億元，季增 12.01%，年增 130.85%，毛利率 48.18%，季增 10.65 個百分點、年增 44.49 個百分點，營益率 40.52%，季增 14.16 個百分點、由去年同期負轉正，稅後純益 30.36 億元，季增 9.39%、也由去年同期虧轉盈，每股純益 1 元，為 2017 年第 1 季以來單季新高。

彩晶受惠筆電、平板等 IT 產品需求，產能利用率維持高檔，能見度達上半年，法人看好，雖然面板零組件吃緊狀況延續，但第 2 季隨著消費性電子產品開始拉貨，彩晶手機、穿戴產品動能可望再增溫，加上南科第二條車載模組產線開始貢獻營收，營運可望再優於首季。

價格方面，中小尺寸面板今年以來跟隨大尺寸同步走揚，根據研調機構 Witsview 統計，以 27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板為例，今年以來平均價格漲幅約 11%、27%，4 月底平均報價分別為 89.7 美元、39.7 美元。

不過，面板族群受外資示警報價出現反轉訊號衝擊，連日賣壓罩頂，彩晶更連兩個交易日遭打入跌停價位，今終場以 23.65 元作收，統計彩晶兩個交易日市值蒸發逾 166 億元。