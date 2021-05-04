〈世界法說〉Q2營收挑戰衝破百億 毛利率同寫新猷 董座：產能吃緊至2022年

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (4) 日召開法說，預估第二季營收將達 98-102 億元，可望衝破百億元大關，再寫新猷，毛利率也有機會突破 40%，創新高；董事長方略表示，今年確定是產能非常緊的一年，吃緊情況可能延續至 2022 年，產業雖有重複下單情況，但實際需求仍遠超過目前公司產能。

據世界先進預估，新台幣匯率以 1 美元兌換新台幣 28 元計算下，第二季營收估 98-102 億元，相當於季增約 6.7-11%，續寫新猷，毛利率 39-41%，可望突破 40% 大關、創新高，營益率 27.5-29.5%，雙率均較上季成長。

世界先進指出，第二季 ASP 將拉升近 5%，主要來自產品價格調漲與較佳的產品組合；隨著工作天數恢復正常，加上新加坡新增產能上線，整體月產能將季增 5%，達 23.8 萬片 8 吋晶圓，客戶對晶圓代工需求持續增加，能見度有效提升，預期今年全年都將維持相當高的產能利用率。

世界先進表示，由於應用於電視或電腦面板的驅動 IC 產品出貨量增加，以製程別來看，第二季 0.18 微米及更先進製程營收比重將增加；從平台來看，驅動 IC 營收占比將提升，驅動 IC 與電源管理 IC 將是營運長期成長動能。

對於目前市況，董事長方略表示，在供不應求與需求產生結構性改變下，市場看得較遠，今年確定會是非常緊的一年，吃緊情況可能延續至 2022 年。

方略並認為，供不應求、恐慌性下單及重複下單確實都存在，市場不確定性很多，包括政治情勢、經濟情勢、通膨與疫情等，雖然目前市場重複下單有一定的量，但實際需求仍遠超過目前公司產能供給。

談及車用供給情況，方略指出，在不違背客戶承諾下，持續增加產能支援車用客戶，目前已看到成果，今年車用營收占比將較去年明顯增加。

此外，世界先進新加坡新增產能已於今年 3 月陸續開出，將貢獻第二季營收。方略並透露，新加坡廠今年就會轉盈，較原先預期的時程提前很多，是很好的進展。