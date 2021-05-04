大田首季獲利大增8倍 EPS 3.88元 產線接單已到8月

全球各地高爾夫球場擊球人數大增，帶動品牌球具商積極追單，大田 (8924-TW) 今 (4) 日公布 2021 年首季財報，營收 14.22 億元，創 2015 年第四季以來新高，稅後純益 3.25 億元，年增 8.16 倍，每股純益 3.88 元。

大田 2021 年第二季後的訂單量滿載，且產線製程安排已到 8 月，公司看好全年業績表現。

大田 2021 年第一季營收 14.22 億元，毛利率 31.08%，季增 7 個百分點，年增 10.18 個百分點，稅後純益 3.25 億元，年增 8.16 倍，每股純益 3.88 元。

大田主管指出，目前大田公司營運相當穩定，並具備研發實力，所開發的高品質、附加價值的產品已深獲品牌客戶下單，其中江西大田高爾夫生產基地已具長期競爭利基，生產自動化順利。

目前高爾夫市場需求強，大田看好，加上東京奧運題材加持，可帶動新一波需求動能挹注。

大田指出，去年營收逐季上揚，下半年第三、四季起受惠疫情趨穩，營收分別達 11.56 億元與 12.27 億元，今年首季與去年第四季同樣是旺季，估第二季產線緊繃狀況依舊，出貨高於第一季，今年將是球頭廠產線滿載生產的一年，第三季還有日系客戶訂單出貨，營運也將不淡。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。

大田 2020 年稅後純益 5.45 億元，年增 11.84%，每股純益為 6.5 元。董事會通過每股擬配 5 元現金股利。