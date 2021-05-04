〈世界法說〉上調今年資本支出至85億元 年增1.4倍 新廠不會稀釋毛利率

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (4) 日召開法說並宣布，為因應擴產需求，上調今年資本支出至 85 億元，較去年大增 1.4 倍；至於擬向友達 (2409-TW) 購入的新廠，董事長方略說，會與客戶合作佈建產能，並要求客戶提承諾、預先支付貨款，因此新廠不會稀釋毛利率。

世界先進在前次法說會上，原估今年資本支出將達 50 億元，方略今日表示，為滿足客戶需求，除廠房設備等例行性維修支出外，也將升級部分粗線寬產能至細線寬，將在現有晶圓廠內再增加機器設備投資，因此上調今年資本支出至 85 億元，相當於較去年大增 1.4 倍。

方略說明，增加的 35 億元資本支出，主要是針對部分交期較長，明年上半年將投入生產的機器設備先行採購，因此產生的資本支出。

世界先進日前宣布，擬斥資新台幣 9.05 億元，購買友達 (2409-TW) 位於竹科力行二路的 L3B 廠廠房及廠務設施，可容納 8 吋晶圓月產能 4 萬片，交割日訂為 2022 年 1 月 1 日。

對此，方略指出，先將廠房備好，有必要時就能拉升產能，目前第一要務是先擴產桃園三廠的 2.4 萬片產能，其中 8000 片產能下半年將陸續開出，剩下 1.6 萬片明年陸續開出。

同時，方略表示，向友達購入的新廠，會與客戶一起合作，若客戶有需求，隨時就能開始佈建產能，該廠部分將購入新設備，部分以可運轉的舊設備來降低資本支出，但目前看來，新舊設備價格都不便宜，且從產能佈建到實際產出的時間，也需要 4 季。

方略強調，對於新廠將謹慎小心投資，確保客戶需求，要求客戶對未來長期需求提出承諾，並預先支付貨款，負擔擴產增加的折舊費用，共同分擔風險，因此新產能大幅擴張，不會稀釋公司毛利率，ASP 也會高一點。

對於 6 吋廠，方略則說，不反對購買，若廠房在合理價錢內，且地點符合營運效率需求，會積極考慮。