法國央行總裁：勿誇大歐洲企業破產風險

對於疫情使歐洲面臨大規模企業破產風險的說法，法蘭西銀行 (Bank of France) 總裁 Francois Villeroy de Galhau 周二 (4 日) 表示，沒有證據顯示企業破產數將超越去年的水平，警告勿誇大企業破產的可能性。

歐洲各國政府祭出的一系列刺激措施，幫助許多企業倖免於破產，使去年的歐企破產率降至歷史新低。但近來關於刺激政策退場恐掀起一大規模企業破產潮的擔憂持續上升，歐洲系統性風險委員會 (ESRB) 甚至警告，隨著支持措施撤銷，企業破產潮恐如海嘯般襲來。

對此，Villeroy 表示，接下來出現的追趕效應 (catch-up effect) 並不代表經濟崩潰，僅是經濟回歸自然節奏的過程。

Villeroy 引用央行每月的商業景氣調查指出，當前的工業現金部位高於長期平均水平，除了受疫情打擊的酒店和飯店業之外，樂觀跡象正逐步流向服務業。此外，企業的貸款協商和重組機制活動並未特別活躍，因此他認為沒有任何跡象顯示企業破產率將飆升。

關於企業對政府過快撤銷支持措施的擔憂，法國財政大臣 Bruno Le Maire 周一也表示，政府將在 6 月放寬獲取國家補助的門檻，幫助企業在擺脫疫情限制後站穩腳步。