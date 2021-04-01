歐洲經濟有望？Q2疫苗接種進度趨樂觀

在歐洲新冠疫苗接種問題不斷之後，目前接種進度有望在 Q2 加快，歐洲或將加速擺脫嚴重的經濟衰退。

今年 Q1 的疫苗初步接種進度不佳，導致摩根大通、瑞銀等投資銀行紛紛下調歐洲 2021 年的經濟成長前景，但 Q2 歐洲的疫苗接種狀況，可望趨向樂觀。

歐元區各主要經濟體疫苗接種狀況 圖片：Bloomberg

不過，疫苗接種要取得巨大成功，仍然不容易，因為這需要歐洲當局實現每週數百萬劑疫苗接種，同時控制住已導致新封鎖措施實施的新一波疫情，法國的防疫限制措施勢將進入新一階段。

法國外貿銀行經濟學家 Dirk Schumacher 表示：「如果疫苗接種進展和天氣情況都改善，那麼歐洲經濟將會有所改善。」

Dirk Schumacher 說道：「鑒於被壓抑的需求水平，這將引燃穩健的成長率。如果感染人數持續上升並且完全關閉，那麼這當然就不會發生。」

幾乎只有 10% 的歐盟居民接受了至少一劑疫苗，歐洲央行總裁拉加德週三 (31 日) 亦承認：「這低於我們此前預期。」

疫苗接種進度的落後意味著更長時間的經濟封鎖，故先前抱持較樂觀看法的經濟學家也紛紛下調了歐洲 2021 年的前景，其中包括摩根大通和德意志銀行，摩根大通將成長預期從 5.8% 下調至 5.3%，德意志銀行則將預期從 5.6% 降至 4.6%。

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