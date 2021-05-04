長榮航Q1每股虧0.45元 創11年來單季最大虧損

長榮航 (2618-TW) 今 (4) 日公布第一季財報，稅後純損 21.97 億元，每股虧損 0.45 元，不僅較上季再度轉虧，也續創 2009 年第四季以來單季最大虧損。

長榮航第一季合併營收 196.79 億元，年減 34.91%，營業毛利 4.99 億元，年減 81.24%，毛利率 2.54%，年減 6.26 個百分點，營業虧損 17.62 億元，營業利益率 - 8.95%，年減 7.48 個百分點，稅後虧損 21.97 億元，較去年同期虧損 12.2 億元再擴大。

長榮航法說會時直言，下半年起客運業務營運能量可望逐漸復原，不過速度仍緩慢，預估今年航空業客運大幅縮減僅達 2019 年的 38%，狀況比預期艱難，整體客運要恢復疫前水準，至少仍需 3-4 年。

長榮航計劃縮減客機交機規模，並汰除到期租機與暫停續租和新租，而訂購的新機預計交期將遞延至 2023 年。

不過，長榮航貨運運價維持高檔，推升第一季貨運營收 152 億元，年增 138.1%，單位收益 13.62 元，年增 68.7%，長榮航指出，訂購的 3 架 777 貨機將提前至第四季交付，有助進一步挹注貨運業務。