長榮航：遭長榮企工抹黑 依業務調整班型為公司權限

對於長榮航空 (2618-TW) 企業工會 (簡稱長榮企工) 指控，長榮航片面發布變更機場本部員工班型，構成違反團體協約不當勞動行為，長榮航今 (3) 日澄清，此為不實指控，強調「調整班型在前，提出團協在後」，且依業務調整班型本為長榮航的權限。

長榮航說明，自 2018 年起，桃園、松山和高雄機場已逐步並漸進調整地勤人員短班 6 小時、長班 8.5 小時等特殊工時型態，全面改為 8 小時法定正常工時，此為既定政策，且依業務調整班型本為長榮航的權限，除了松山機場和高雄機場已全面採行外，桃園機場也陸續實施並不斷宣導。

長榮航強調，調整班型在前，長榮企工卻在今年 3 月才提出團體協商，要求不得變更，企圖阻撓有關班型調整時程，「團體協商尚未開啟，長榮企工就抹黑公司不誠信協商，令人遺憾」，目前第一次團協時間訂於 5 月 6 日。

長榮航進一步說明，近年因機隊擴充和代理業務成長，各機場運量持續攀升，致使航班的尖離峰差異趨緩，每日業務量趨於平均，而依據公司統計分析，短班 6 小時班型，員工延長工時比例偏高，反映短班設計已不符現時需要，實施固定 8 小時班型不但有助於穩定員工上下班時間，更可讓員工有更正常的生活作息。

對於長榮企工聲稱取消長、短班將使員工無法以短班之特休時數換取一日之休假，嚴重損害員工權益，長榮航也表達，班型調整並未增加工時，且員工的特休時數也未減少，特休計算均依據法律規範，不會因班型變更而短少。

由於疫情影響航空產業，目前長榮航空客運航班運能僅剩不到 10%，長榮航呼籲，此時需要勞資雙方共同度過，仍盡最大努力維持運作，截至目前沒有裁員、減薪，企工以抹黑方式不但有悖事實，也陷機場同仁於不義，此種行徑對航空產業整體發展有害無益。