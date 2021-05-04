鴻海4月營收5004億元 前4月1.84兆元均寫同期最佳

鴻海 (2317-TW) 今 (4) 日公告 4 月營收，在 iPhoine 12 高階機種需求延續，加上新款 iPad Pro 發表，單月營收來到 5004.91 億元，月增 13.4%、年增 31.4%；累計前 4 月營收 1.84 兆元，年增 40.7%，雙雙寫下同期新高紀錄。

鴻海說明，4 月營收無論月成長或是年成長，都是消費性電子產品最強，其次依序為元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品。

鴻海除了受惠高階的 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 熱銷，帶動營運表現，更傳出獨家拿下此次蘋果新發表的 iPad Pro 訂單，受惠蘋果新品發表後積極拉貨，帶動營運表現。

不過，蘋果在投資人會議上釋出，半導體供應短缺已經影響到 Mac 電腦和 iPad 平板電腦出貨的警訊，身為主要組裝代工廠的鴻海恐也將受到影響。

針對缺料問題，鴻海坦言，目前的確有影響，但對正常訂單影響在 10% 內，不過，預估急單或是重複下單的影響會比較大。

鴻海也透露，目前客戶擔憂缺料成為普遍現象，某些長製程訂單的能見度已經看到明年第二季。