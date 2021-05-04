當沖每日交易戶數衝至11.2萬戶破紀錄 三年翻1.45倍

近期當沖火熱，據金管會統計，當沖交易占比已超過三成，每日平均當沖交易戶數，則由 2018 年的 4.56 萬戶增至今年 3 月的 11.2 萬戶，不但創歷史新高，且三年還翻 1.45 倍。

立法院 2017 年修正通過證交稅條例修正案，從當年 4 月 28 日起，將當沖交易證交稅稅率，從原本千分之 3 降為千分之 1.5，當沖日均量在政策實施前近 106 億元，當沖交易占比 9.63%，但當沖降稅上路後，到今年 3 月，當沖日均量已拉高到 661 億元，當沖占比已達 30.34%。

若以每日平均當沖的交易戶數來看，2018 年時僅有 4.56 萬戶，2019 年一度微幅降到 4.37 萬戶，但隨著台股屢創新高，2020 年增到 10.8 萬戶，今年 3 月底進一步增加到 11.2 萬戶，創歷史新高。

隨著當沖愈來愈旺，外界很多聲浪在討論當沖其實很難獲利賺錢，對此，證期局副局長蔡麗玲表示，當沖是可提供投資人作為套利或避險策略的交易工具，每位投資人策略多元，有進有出，有些是以當沖作為避險，所以無法得知投資人整戶的損益，無法推估投資人在整體當沖交易到底有沒有賺到錢。