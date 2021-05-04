統一超Q1獲利年增逾6% EPS 2.61元

連鎖超商統一超 (2912-TW) 今 (4) 日公布第一季財報，稅後純益 27.1 億元，較去年同期回升 6.07%，已擺脫海外轉投資受疫情衝擊的影響，每股純益(EPS)2.61 元。

統一超第一季合併營收 650.53 億元，年增 3.18%，營業毛利 221.81 億元，年增 1.64%，毛利率 34.1%，年減 0.51 個百分點，營業利益 31.58 億元，年減 1.03%，營業利益率 4.85%，年減 0.21 個百分點，稅後純益 27.1 億元，年增 6.07%。

統一超指出，第一季台灣 7-ELEVEN 本業表現亮眼，營收創下單季歷史新高，主要是因季淨增店數逾百家，加上同店銷售成長。

而隨著 OPEN POINT 會員突破 1,300 萬名，單季使用人次超過千萬人，成功打造全台最大、跨品牌的數位會員服務平台，帶動轉投資事業統一生活 (康是美)、悠旅生活 (星巴克) 和統一速達均有效挹注獲利。

統一超進一步說明，據 Vpon 威朋的 AppVois 平台分析，OPEN POINT APP 自去年 10 月起滲透率躍升零售通路第一，至今年 3 月滲透率達 32%，等於每 100 人就有 32 人安裝 APP，OPEN POINT 會員黏著度持續成長。

商品創新方面，7-ELEVEN 持續開發差異化商品，第一季聯名鮮食、天素地蔬與自動化熱壓吐司，帶動鮮食業績成長近 10%。

進入第二季後，統一超指出，持續將 7-ELEVEN 會員生態圈擴大經營、拓展差異化鮮食市場，並開通冷凍寄取件服務，以新生活提案持續挹注成長動能。