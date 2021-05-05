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彭博大宗商品現貨指數 創2011年來最高

鉅亨網編譯羅昀玫
彭博大宗商品現貨指數 創2011年來最高 (圖片：AFP)
彭博大宗商品現貨指數 創2011年來最高 (圖片：AFP)
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大宗商品Bloomberg Commodity Spot Index彭博大宗商品現貨指數

《彭博社》週二 (4 日) 報導，隨著美中等經濟體逐漸擺脫疫情影響，從農作物、金屬、能源的各種需求激增，彭博大宗商品現貨指數 (Bloomberg Commodity Spot Index) 反彈，創 2011 年以來最高。

週二 (4 日) 追蹤 23 種原材料價格變動的彭博大宗商品現貨指數 (Bloomberg Commodity Spot Index) 上漲 0.8%，創下 2011 年以來最高，自去年 3 月觸及 4 年低點以來，該指數已上漲 70% 以上，主要受到農作物和石油天然氣價格帶動。

(圖片：蘋果)
彭博大宗商品現貨指數反彈，創下 2011 年以來最高。(圖片：蘋果)

美國、中國經濟正從疫情中迅速恢復，刺激更多汽車、電子產品和基礎設施的需求。

巴西受到乾旱影響，美國及歐洲出現低溫氣候，這些國家 / 地區種植的玉米、小麥、糖等農作物價格飆升。原材料價格飛漲正抬升從房屋、食品、衛生紙等所有商品價格，激起全球通膨飆升的擔憂。

拜登推出 2.25 兆美元基礎建設計畫，聚焦投資交通、再生能源、製造業與對抗氣候變遷，獨厚太陽能、風電、電動汽車等產業，這更加劇金屬短缺的擔憂。

大宗商品年初迄今價格反彈比率。(圖片：彭博)
大宗商品年初迄今價格反彈比率。(圖片：彭博)

股神巴菲特上周末強調，很多原材料都在暴漲，表明將有極高通膨發生，遠高於 6 個月前的預期。

美國財政部長葉倫週二表示，為了確保經濟不會「過熱」，可能必須適度升息，此番言論暗示通膨率將急遽上升。

Pacific Investment Management Co. 的投資組合經理 Greg Sharenow 稱，絕對樂觀的是，經濟前景的改善將導致需求的加速增長。幾類大宗商品期貨曲線都顯示供應緊張狀態。

高盛和瑞銀近日來表示，全球市場中表現出色的大宗商品的漲勢還有很大的空間。

高盛在一份報告中表示，全球漸漸走出疫情大流行，原材料在未來六個月將飆升 13.5%，預測全球石油需求將迎來前所未見的成長，並預測銅價將創下紀錄高點；另一間投資銀行瑞銀亦表示，大宗商品將再上漲 10%。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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