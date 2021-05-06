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肉類、生質燃料需求火爆 買家無懼農作物漲翻天

鉅亨網編譯張博翔
肉類、生質燃料需求火爆 買家無懼農作物漲翻天（圖：AFP）
肉類、生質燃料需求火爆 買家無懼農作物漲翻天（圖：AFP）
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農作物價格已經達到 8 年新高，儘管肉類、生質燃料業者持續轉嫁穀物上漲的成本，火爆的需求絲毫不影響，農作物漲勢可能會持續。

全球前兩大農產交易商 Archer-Daniels-Midland (ADM) 和彭吉 (Bunge) 高層表示，幾乎沒有跡象表明價格上漲抑制需求，且美國正接近夏季烤肉和開車的高峰期，將進一步推升消費量。

從玉米到黃豆油的各種商品都在飆升，主要買家中國大掃美國農產品，巴西乾旱天氣更加劇市場隱憂，用於生物燃料的食用油需求也持續上升。這使追蹤農作物價格的指標達到 2012 年以來新高，加劇全球糧食價格通膨。

CoBank 研究副總 Dan Kowalski 表示：「現在出現相當罕見的情況，供應鏈中幾乎所有東西都是有利可圖的。因此就基本面而言，至少在美國，沒有任何理由導致需求下降。」

除了農作物，家禽、牛和豬肉產業也都獲利豐厚，生豬價格漲到近 7 年新高，牛肉屠宰商利潤率幾乎是疫情爆發以來新高。燃料市場中，就連陷入困境的乙醇也漲到 6 年來的高點。

ADM 執行長 Juan Luciano 表示：「 目前需求仍未受到任何程度的破壞。所有東西都變貴了。」

彭吉執行長 Greg Heckman 也表示，由於肉類市場獲利能力仍然良好，目前幾乎看不到需求破壞的跡象。

只有巴西是少數需求受挫的國家之一，因為當局政府下令減少生質柴油混合比例的規定，進而減少黃豆油的需求。

Luciano 說：「巴西在疫情期間非常艱困，經濟也正遭受苦難，政府努力減輕當地通膨壓力。」

Heckman 表示，印度因為疫情急速惡化，是巴西以外另一處需求破壞的地方。另外，中國壓榨黃豆的利潤正在影響黃豆粉的需求，但目前已被小麥取代，這是價格上漲時正常的替代品。

展望未來，Kowalski 說，只要中國開始放慢農作物的購買速度，全球需求明顯下降的最初跡象可能出現在出口市場。中國已經購買創紀錄數量的美國玉米和黃豆，貿易商推測其中一些將用於國家儲備。

不過這些購買多源自於政治因素，中國在達到美中第一階段貿易協議目標的壓力下，勢必得增加美國購買量，該目標去年未能達成。

Kowalski 認為：「若中國非常認真看待此事，中國將必須繼續購買玉米和黃豆。中國一直是原物料市場的關鍵，如果今天購買量放緩，對市場不是好事。」

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