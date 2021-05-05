〈能源盤後〉旅遊旺季將至 歐美放寬防疫限制 原油連漲2日

週二 (4 日) 交易，原油期貨價格連續第二日收高，係因交易者押注，隨著市場接近夏季旅遊旺季，歐美地區放寬防疫限制，燃料需求將會上升。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「從現在開始要關注的是航空旅行，儘管印度面臨困境，但國內和國際航空旅行將持續改善。因為美國放寬了許多防疫限制，加上度假慾望已經積累多時，所以今年夏季美國汽油消耗量應該會強勁增加。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.20 美元或 1.9%，收每桶 65.69 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 1.32 美元或近 2%，收每桶 68.88 美元。

根據道瓊市場數據，這兩項基準原油期貨均收在 3 月以來最高點。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，美國需求激增，加上英國計畫放空航空旅行限制，這些發展抵銷了印度需求受限以及伊朗供應返回市場的衝擊。

歐盟委員會週一提案，歡迎「已完整接種新冠疫苗且該國疫情控制良好的各國旅客」，這令歐洲航空股週一大漲。

美國部分州開始解除或宣布解除 / 放寬封鎖限制的計畫。美國每日平均新增確診人口下降至 5 萬人以下，為去年 10 月以來首次。根據美國運輸安全管理局數據，週日美國機場檢查站約篩檢近 167 萬人，創去年 3 月中旬以降最高人數紀錄。

Oanda 市場分析師 Sophie Griffiths 報告提道，「歐洲打算放寬旅行限制的計畫對原油多頭來說是利多，再加上 Fed 主席鮑爾說『美國經濟復甦取得實質性進展』，這支撐了油價上升。」

歐美雖情況好轉，但居於全球第三大石油進口國的印度卻仍面臨嚴重疫情，其新增病例速度未見緩解，醫院人滿為患，物資匱乏，就連救命氧氣也供應不足。

Flynn 報告指出，印度總理 Narendra Modi 誓言「儘管扛著外界高度壓力，也不會關閉印度經濟。」

WTRG 分析師 Williams 認為，市場可能低估了印度對需求造成的負面衝擊力。

與此同時，根據彭博數據，在 OPEC 本月將開始增產之前，4 月份石油產量大致穩定，平均 2527 萬桶 / 日，比 3 月份少了約莫 5 萬桶 / 日。

交易者還期待 EIA 公布上週美國石油供應報告。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 390 萬桶，此前兩週庫存增加。另外，分析師也預期汽油庫存下降 50 萬桶、蒸餾油庫存下降 160 萬桶。

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