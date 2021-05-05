【Wen姐筆記】深V洗韭菜？外資看戲？提防周選莊家上下其手

因投資人對新冠疫情的擔憂，加上 5 月繳稅月，內資大咖提前下車? 昨日台股回測月線挺不住，雖然中場過後一度試圖拉出「深 V」長下影線，但加權指數仍重挫 288.57 點，以 16933.78 點作收，並爆出 6723 億元新天量! 昨日奪門竄逃的主要為內資，包括融資大減 88 億元、自營商賣超 60.9 億元，投信賣超 20 億元，外資反而只「看戲」，買超 0.89 億元。昨日的長黑加深 V，多空激戰，但是以技術面來看，多方仍居劣勢，今日需提防周選擇權莊家上下其手! 台股是否有機會重返 17000 點? 觀察位置為 16853 點! 關鍵點位為 16777、16888 與 16944 點。

台股如要把握昨日深 V 洗盤帶來的反彈機會，16853 點務必守穩，下方 16800 點兩端哨站為 16777 與 16823 點，只要守穩，多方還沒放棄搶回 17000 點與月線! 16900 點城池，兩端哨站為 16888 點與 16919 點，多方在此休息重整腳步，有機會再攻 17000 點， 16944 為射門區，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，站穩才算正式收復 17000 點山頭! 不過多頭要扭轉劣勢，必須連 17053 與 17100 點都闖過，17100 點兩端哨站為 17082 與 17114 點，儘速收復 17153 與 17200 點，才有機會化解危機!

但如 16777 點未能守穩，仍得提防昨日的深 V 秀失敗，恐回測 16748 與 16700 點，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，如棄守需提防空軍再次來襲，恐再回測 16653 與 16600 點，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，如失守 16579 點，需提防引動另一波空襲警報!

指數如欲止跌，盤面觀察重點為權值股，此時護國神山以及聯電、聯發科與鴻海等，必須有領先轉強的領頭羊! 再來是高檔爆量的鋼鐵航運等人氣股，即使無法強力反彈，最好也得儘速量縮! 投資人此時應儘速檢視持股，如領先大盤已摜破季線的中小型股，如有反彈機會，仍以減碼並降低多方持股比重為宜! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)