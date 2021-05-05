〈台股盤中〉鋼鐵人、航海王再PK半導體壓盤 漲百點後陷萬七攻防戰

美國財長葉倫澄清不是暗示升息，美股電子盤反彈，台股今 (5) 日也上演跌深反彈，電纜股、鋼鐵人、航海王三強鼎立，指數一度漲逾百點，高低點震盪也有近 200 點，盤中雖然因半導體類股壓盤漲勢收斂，但大盤仍呈現挑戰萬七攻防戰。

美國那斯達克指數重挫 261 點，台股早盤最低一度殺到 16858.6 點，台積電、聯電、聯發科、日月光投控等電子權值股持續弱勢整理。

但是傳產股挺身而出，電器電纜股的大亞、億泰、榮星、華榮、華新全面噴出漲停，宏泰、大山也都狂飆超過 7%，拉抬電纜指數漲幅躍居台股之冠。

鋼鐵人也硬起來，第一銅、中鴻、海光、聚亨都亮燈漲停，新光鋼、中鋼也都勁揚約 9%，高興昌、千興、威致、運錩、大成鋼、官田鋼都滿面紅。

航海王歷經昨天的觸礁後，今天再度吹起啟航號角，台航、陽明、四維航、華航、亞航、建新國際、慧洋 - KY、中航、萬海、長榮都表現亮眼。

整體來說，台股因為籌碼尚須整理，因此早盤開高後一度急殺，主要是斷頭追繳再殺一波，但隨即拉抬維持在平盤上震盪，顯示多方力道重新控盤，短線乖離修正，震盪難免，但中多格局不變，今天尾盤要觀察萬七大觀是否能挑戰成功，將攸關下一站挑戰重返月線的士氣。