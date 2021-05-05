新冠疫苗國家隊成型 高端疫苗後段充填確定由東洋負責

國產新冠疫苗國家隊成型，高端疫苗 (6547-TW) 繼與台康生 (6589-TW) 合作生產疫苗原液後，傳出疫苗後段充填確定由東洋 (4105-TW) 接手，三家業者將完成上中下游整合，最快本月可通過 GMP 審查，不過，相關廠商都不評論市場傳言。

高端疫苗目前二期臨床試驗使用的新冠疫苗，均由竹北生醫園區的細胞培養疫苗工廠生產，儘管最大產能上看千萬劑，但高端腸病毒 71 疫苗批量審查、上市在即，產能仍相當吃緊，因此積極尋找後端充填委外代工。

據了解，高端曾找上台耀、南光與東洋，其中，南光與東洋均為國內老牌藥廠，技術較成熟，不過考量未來疫苗配送流程順暢，依照地理位置的考量，高端選擇東洋；而台耀是台康生最大股東，且針劑產能上億劑，是全台最大針劑廠，未來國產新冠疫苗順利上市，並將銷往海外市場，台耀有望成為國家隊成員之一。

東洋共有兩座廠房，分別位於中壢與六堵，六堵廠改建成國際級針劑廠，目前主要生產非細胞毒性之口服錠劑、膠囊、一般水針、凍晶乾燥微脂體等；而中壢廠為癌症專屬針劑廠，兩座廠房目前尚有空間可擴增產線。

印度新冠疫情嚴峻影響全球疫苗供應，衛福部長陳時中坦言，COVAX 平台變數多，許多國際壓力與角力介入，我國疫苗施打必須依賴國產疫苗，而高端疫苗已完成二階段收案，沒有嚴重不良反應。

國產疫苗被寄予厚望，據悉，衛福部食藥署 (TFDA) 已派員進駐高端、台康、東洋生產廠區，包括審查文件、產品確效與驗證等，預期高端有望年中申請緊急使用授權 (EUA) 前，先取得 GMP 認證，其他廠商則後續取證。

高端表示，目前政府疫苗採購案仍維持 500 萬劑預採購和 500 萬劑開口合約，雙方持續溝通，將關注原物料備貨、產能狀況等，以符合政府多元採購目標。