去年上市櫃公司研發費用年增1成 台積電居冠 聯發科、瑞昱居次

經濟部統計處今 (5) 日發布產業經濟簡訊，統計台灣製造業上市櫃公司研發費用逐年成長，去年達 5090 億元、年增 10.7%，而從個別公司觀察，晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 去年投入 1086 億元研發費用居冠，聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 則分居二、三名。

統計處表示，台灣資訊電子產業研發費用逐年成長，依產業別來看，電子零組件業研發費用達 3057 億元，年增 15.8%，占整體製造業 60.1%，電腦電子產品及光學製品業則居次，投入約 1300 億元、年增 4.4%，占 25.5%。

從個別公司分析，統計處指出，台積電去年研發費用續創歷史新高，達 1086 億元、年增 20%，聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 則各投入 474 億元、153 億元，年增 28.5%、24.9%，分居二、三名。

固定資產投資方面，統計處表示，去年上市櫃公司共計投入 8811 億元、年增 6.2%，其中，台積電因應先進製程需求，去年投資 4943 億元、年增 9.8%，占比達 56.1%，二、三名則為群創 (3481-TW) 164 億元、中鋼 (2002-TW)157 億元。

營收獲利方面，統計處統計，去年上市櫃公司中，鴻海營收達 3.6 兆元居冠，依序則為台積電 1.31 兆元、和碩 (4938-TW)1.24 兆元，獲利表現方面，台積電去年純益達 5179 億元，占整體製造業 32.1% 居冠，鴻海則以 1018 億元居次，聯發科排名第三，去年純益達 409 億元。