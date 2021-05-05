人生勝利組！以太幣狂飆 27歲創辦人成百億富翁

以太幣近日屢創新高價，周二 (4 日) 晚間最高站上 3530 美元，年僅 27 歲的以太坊創辦人布特林 (Vitalik Buterin) 身價跟著竄升至近 11 億美元 (約台幣 309 億元)，躋身全球最年輕的加密貨幣「億」級富豪。

根據 coindesk 數據，以太幣周一首度突破 3000 美元大關，並在周二晚間觸及 3530 美元新高價，但漲勢未延續；周三截稿前 12 點左右，最新報價為 3289 美元，24 小時內漲幅 1.12%。以太幣目前市值約 3815 億美元，超越美國銀行、迪士尼與雀巢。

以太幣今年迄今已飆漲 365%。依照布特林 2018 年披露的資料，他共持有以太幣 33 萬 3520 枚，若以最新報價 3289 美元計算，他的身價高達 10.96 億美元，成為世界上最年輕的加密貨幣億萬美元富翁。

布特林 1994 年出生於莫斯科，後來移居加拿大。一開始他與共同創辦人為《比特幣》雜誌撰稿，後來獲得著名的泰爾獎學金，並在 2015 年率先推出以太坊區塊鏈，開啟了致富之門。

市場分析師指出，以太幣是加密貨幣市場爆紅的主要受惠資產之一，近幾個月來的飆漲主要受機構投資人的挹注，且市場越來越認識數位貨幣是貨幣的未來趨勢。並預測，這種趨勢在短期內可能會進一步加強。