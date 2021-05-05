人生勝利組！以太幣狂飆 27歲創辦人成百億富翁
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以太幣近日屢創新高價，周二 (4 日) 晚間最高站上 3530 美元，年僅 27 歲的以太坊創辦人布特林 (Vitalik Buterin) 身價跟著竄升至近 11 億美元 (約台幣 309 億元)，躋身全球最年輕的加密貨幣「億」級富豪。
根據 coindesk 數據，以太幣周一首度突破 3000 美元大關，並在周二晚間觸及 3530 美元新高價，但漲勢未延續；周三截稿前 12 點左右，最新報價為 3289 美元，24 小時內漲幅 1.12%。以太幣目前市值約 3815 億美元，超越美國銀行、迪士尼與雀巢。
以太幣今年迄今已飆漲 365%。依照布特林 2018 年披露的資料，他共持有以太幣 33 萬 3520 枚，若以最新報價 3289 美元計算，他的身價高達 10.96 億美元，成為世界上最年輕的加密貨幣億萬美元富翁。
布特林 1994 年出生於莫斯科，後來移居加拿大。一開始他與共同創辦人為《比特幣》雜誌撰稿，後來獲得著名的泰爾獎學金，並在 2015 年率先推出以太坊區塊鏈，開啟了致富之門。
市場分析師指出，以太幣是加密貨幣市場爆紅的主要受惠資產之一，近幾個月來的飆漲主要受機構投資人的挹注，且市場越來越認識數位貨幣是貨幣的未來趨勢。並預測，這種趨勢在短期內可能會進一步加強。