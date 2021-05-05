慧洋-KY 4月營收續創高 看散裝市況全年無淡季

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 4 月合併營收達 13.82 億元，月增 0.83%，年增 53.58%，續創單月新高紀錄，自結稅前盈餘 5.57 億元，每股稅前盈餘 0.75 元，優於去年同期虧損 1.49 億元；展望後市，慧洋指出，散裝航運將首見全年無淡季的榮景，今年共有 57 艘船舶進行換約，全年換約漲幅可達 32.17%。

慧洋累計前 4 月稅前盈餘 14.52 億元，每股稅前盈餘 1.95 元，也遠優於去年同期虧損 2.72 億元。

慧洋指出，散裝船日均價維持 2 萬美元以上，單月營業利益 5.05 億元，營業利益率達 37%，優於過去平均在 25% 上下的水準。

業外方面，4 月因台幣和日圓升值，慧洋各認列約 100 萬美元匯損，不過，由於有 4 艘船舶提前解約賠償金，約認列 700 萬美元業外收益。

慧洋指出，受惠疫情趨緩後全球原物料需求回補、各國推動擴大基礎建設與振興經濟等政策，加上新造船訂單逐年減少的結構性因素，BDI 指數 (波羅的海乾散裝綜合指數) 近來急速飆漲，散裝航運呈現供不應求狀態，中小型船舶日租金維持 2 萬美元以上高檔。

不僅如此，慧洋近期在簽訂租約時，租家簽長約的意願提高，顯現市場對未來充滿信心。

而慧洋 4 月有日本名村造船交付 1 艘輕便型 (Handy / 38,000 DWT) 船舶，並已簽訂 2 年長租合約，累計船隊達 139 艘，平均船齡約 7 年，

至於處分船舶規劃，慧洋說明，由於整體市場仍呈現供不應求狀態，二手市場交易活絡，將積極擴大處分，以 20 艘為目標，藉此穩定集團財務結構。