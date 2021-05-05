泰金-KY 4月營收1.12億元年增近8成 本季蓄勢戰新高

美國房市復甦推升居家修繕需求走揚，家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 營運也受惠，今 (5) 日公布 4 月營收達 1.12 億元，仍站穩 1.1 億元以上歷史高檔，累計前 4 月營收 4.68 億元，年增 42.82%，預估 2021 年第二季營收將超越首季，挑戰新高。

泰金 - KY 今年首季營收 3.56 億元改寫歷史次高，在新客戶下單及原有美系大型客戶急單效應下， 4 月營收維持高檔，月減 14.71%，年增 79.42%。

泰金 - KY 去年上半年完成產能更新調整及擴充，單月營收在去年 6 月起站穩 1 億元，單季營收新高在 2020 年第四季的 3.83 億元，由目前訂單趨勢來看，第二季營收將超越今年首季，也較去年同期 2.8 億元明顯成長。

由於全球港口缺櫃狀況嚴重，「空櫃」難求，泰金 - KY 生產所在地的泰國，官方也祭出進港優惠措施，尋求解決方案，泰金 - KY 主管指出，公司設法補救運輸缺櫃問題，至於客戶急單，則採取部分空運出口方式因應。

泰金 - KY 去年上半年新增 2 家重量級新客戶，隨著全球解除邊境封鎖，對營運的貢獻度也提升，帶動業績逐季走揚。

公司表示，策略上將積極與現有大客戶一同開發新品項，以深化彼此合作關係，增加更多元業績動能。

目前泰金 - KY 在泰國有 6 間廠房；銷售以美洲占營收比重最高、約 65%，歐洲則占 35%；前三大客戶分別為宜家 (IKEA)、美羅克 (Amerock) 及美國家得寶 (Home depot)。

泰金 - KY 去年稅後純益 2.24 億元，創新高，年增 59.27%，每股純益 6.61 元，每股配發 4.5 元現金股利，已在 4 月 15 日除息交易，現金股利將在 5 月 20 日發放。