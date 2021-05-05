【日盛投顧】指數量縮壓回

◆盤勢分析

1. 因美科技股走勢不佳，連動台股開盤後，在平盤附近震盪整理，資金持續駐足於傳產族群。但一點過後亞股與電子股同步轉弱，指數由紅翻黑，最終下跌 90.34 點，跌幅 0.53%，收在 16，843.44 點。

2.OTC 同步走弱，收盤長黑棒跌破季線，目前技術指標偏弱，上方 210 點月線成為短期壓力。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小黑 K 棒，短線在月與季線間震盪。

(2) 量能：5 日成交量為 4，588.25 億元，後續仍價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 高檔向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 188.57 億元；外資 - 144.82 億元、投信 + 2.23 億元、自營商 - 45.97 億元。

顯示卡、航運、鋼鐵、水泥、金融撐盤

1. 顯示卡：以太幣強勢，顯示卡 2377 微星、2376 技嘉、2399 映泰、2465 麗臺、6150 撼訊等，股價一路震盪上揚，表現相對亮眼。

2. 航運：台股當沖人氣集中在航運類股，2603 陽明、2609 長榮、2637 慧洋 - KY1Q21 挾獲利爆衝，周四整齊衝高，2617 台航亮出漲停。

3. 鋼鐵：銅價攀高，2009 第一銅股價創波段新高；此外，中國大陸宣布取消鋼鐵產品出口退稅利多，激勵 2002 中鋼、2014 中鴻、2031 新光鋼、2017 官田鋼等股價衝高。

4. 水泥：國內 4 月預拌混凝土每噸調漲 50 元，預計 5 月還要調漲 50 元，總計二次調幅將達 4% 左右，激勵 1101 台泥、1102 亞泥、1108 幸福、2504 國產等震盪走高。

5. 金融：2881 富邦金與 2882 國泰金兩雄爭奪金控股王，週三股價震盪向上。