張志誠觀點：避開清融資的股票 守株待兔低本益比股的時機

1. 之前我預告這波台股從低點漲上來會遇到第 13 週的時間轉折，第 13 週的時間轉折目前已經有跌破 5 週均線，而 10 週均線在 16678 點還有上揚的支撐，大盤整個上升中期趨勢可不可以在此點穩住是第一個關鍵點。

2. 連續 2 天台股融資減了超過 140 億，這只是上市的數據而已，當今天大盤出現量縮到 5 日均量以下，昨天下影線的支撐應是有效，預計明日沒有再帶量破前天低點的話，指數就可以進入短線的盤底，然而我關察這波高檔的面板、IC 設計，尤其融資集中比較多的那幾檔，聯詠、敦泰、天鈺、普誠、晶豪科，可否在清融資過後轉穩 (有些公司下跌幅度還很多，不能亂接掉下來的刀子)，就是市場信心回穩的時候，至於台股看似弱勢，可是從 2 月份以來就見高點的台積電，還有台積電的上下游公司，還有鴻海集團 3 月份也領先從高點回檔，我認為這是台股的火種。

3. 我現階段對大盤還是相對保守一點，只看第二季財報會有利多的晶圓代工跟散裝航運股，因為這些公司若順利的用大盤壓回淬鍊出本益比價值的轉折點的話，那未來法人群就會作價去醞釀 7、8 月的除權除息行情，在指數沒有走出 5/10 日均線翻揚前，好的公司也必須要守株待兔，手中有資金的投資人忍耐等轉折才來佈局，甚至股票套在高檔股的人先賣出以後轉進低本益比必有獲利優勢的公司才有可能在未來反敗為勝。

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