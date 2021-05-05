上銀Q1毛利率攀6季高點 匯損侵蝕純益季減6.3% 每股賺1.61元

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (5) 日公告第一季財報，受到漲價效益、產品組合有利等因素影響，毛利率攀近 6 季高點，但業外受匯損侵蝕，使獲利較上季下滑，單季稅後純益 5.32 億元，季減 6.3%，較去年同期轉盈，每股純益 1.61 元。

上銀第一季營收 59.91 億元，季減 2.58%，年增 65.8%，毛利率 31.78%，季增 4.78 個百分點，年增 7.12 個百分點，營益率 13.53%，季增 5.9 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 5.32 億元，季減 6.3%，較去年同期轉盈，每股純益 1.61 元。

上銀指出，今年第一季毛利率成長，主要受三大因素驅動，包括產品組合有利，加上大中華地區適逢農曆春節假期，歐美出貨比重增加，挹注毛利率成長，另一方面，漲價效益也是因素之一。

不過，有別於去年第三、四季，人民幣較新台幣強勢，上銀業外反而有匯兌收益，今年第一季因人民幣、歐元及日幣等均相對新台幣走貶，導致業外面臨匯損壓力，匯損金額約 1.2 億元。

上銀反映原物料漲價、運費增加，去年 12 月及今年 1、2 月，均陸續調漲各類產品。上銀表示，雖然去年第四季起陸續漲價，但也只是將價格調升至 2018 年水準，目前還未回升至 2018 年的價格高峰，上半年會再視市場狀況，評估是否再漲價，並看好在漲價效益帶動下，今年毛利率將較去年成長。

上銀目前接單已滿載至第三季，訂單能見度看到第四季，上半年業績將逐季成長，並優於去年同期；而今年全年營收、獲利都會較去年成長。