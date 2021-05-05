高爾夫需求旺 大田4月營收6億元年增1倍 創同期最佳

全球各地高爾夫球場擊球人數大增，帶動國際品牌球具商積極追單，大田 (8924-TW) 營運表現不淡，今 (5) 日公布 4 月營收達 6.36 億元，創歷年 4 月最佳，月增 6.44%，年增 1.04 倍，累計前 4 月營收 20.57 億元，年增 94.94%。

大田第二季訂單量滿載，且生產線製程安排已到 8 月，公司看好全年業績表現。

大田第一季營收 14.22 億元，毛利率 31.08%，季增 7 個百分點，年增 10.18 個百分點，稅後純益 3.25 億元，年增 8.16 倍，每股純益 3.88 元。

大田主管指出，目前大田生產及良率穩定，並具備研發實力，開發的高品質、附加價值的產品，其中江西大田高爾夫生產基地生產自動化順利。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。

大田 2020 年稅後純益 5.45 億元，年增 11.84%，每股純益為 6.5 元。董事會通過每股擬配 5 元現金股利。