宏碁業外挹注 Q1純益年增3.91倍 EPS 0.91元寫十年高

筆電大廠宏碁 (2353-TW) 今 (5) 日公布首季財報，受惠遠距商機延續，加上業外匯兌挹注約 9 多億元，單季稅後純益衝上 27.43 億元，季增 37.7%、年增 391.61%，每股純益 0.91 元，創下 2011 年第 1 季以來，逾十年單季新高。

宏碁首季合併營收 715.55 億元，季減 13.39%、年增 46.47%，毛利率 11.62%，季減 0.04 個百分點、年增 1.48 個百分點，營益率 3.92%，季減 0.77 個百分點、年增 3.88 個百分點，在業外挹注下，稅後純益衝上 27.43 億元，季增 37.7%、年增 391.61%，每股純益 0.91 元。

根據宏碁公布的財報數據顯示，首季業外挹注約 9.69 億元，其中，匯兌利益約達 9.36 億元，其餘則是利息收入、財務成本淨額。

宏碁也持續推動子公司上市櫃計畫，今日公告將釋出旗下子公司海柏特約 460 萬股，據了解，海柏特計畫在今年第 4 季申請公開發行 (IPO)，明年第 2 季登興櫃，2023 年第 2 季進一步申請上櫃。

展望今年，宏碁看好電競、商用筆電、顯示器需求延續，上半年筆電需求持續強勁，預期缺貨潮將延續至今年下半年都無法紓解，海外布局同樣傳捷報，今年首季也以 44% 市占率，拿下巴西電競筆電市占冠軍。