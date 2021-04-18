〈宏碁攻電動車〉陳俊聖3月再加碼100張自家股票

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 受惠電競筆電、教育 Chromebook 供不應求，首季營收寫下近 7 年同期新高，看好公司前景，宏碁董事長暨執行長陳俊聖 3 月再度透過旗下木真投資加碼自家股票 100 張，以 3 月均價 28.79 元計算，投入近 287.9 萬元。

陳俊聖去年至今多次加碼宏碁持股，也顯示對公司前景樂觀。

而不只筆電本業，陳俊聖近年也持續推動宏碁集團發展新事業，包含推動安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW)、展碁國際 (6776-TW) 等子公司上市上櫃，也透過電競平台延伸電競飲料、膠原蛋百飲等，持續朝雙重轉型發展，將宏碁從產品品牌轉為以生活為導向的品牌。

營運方面，宏碁表示，首季 Chromebook 營收仍翻倍成長，其他包含電競、商用筆電、顯示器產品表現也不俗，認為今年上半年筆電需求可望持續強勁，並預期缺貨潮將延續至今年第 3、4 季都無法紓解。

宏碁 3 月營收達 277.44 億元，月增 36.5%、年增 15.3%，累計今年首季營收達 715.58 億元，季減 13.4%、年增 46.5%，單月、單季同創近 7 年同期新高。