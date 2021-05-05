水庫難解渴 王美花：供五停二持續至5月底

首波梅雨鋒面報到，中部以北、嘉義及高雄山區今 (5) 日有雨勢，水利署趕緊實施人工增雨，盼緩解水庫乾涸之急。經濟部長王美花表示，明 (6) 日將召開水情會議，逐一盤點抗旱成效及水庫蓄水情形，但目前來看，降雨狀況仍不是很理想，供五停二等限水措施將持續至月底。

王美花今天赴立法院經委會專案報告及備質詢，立委江啟臣問及，中部供五停二限水會持續多久？王美花坦言，降雨狀況不理想，目前仍會按照計畫實施至 5 月底，不過，透過鑿井、伏流水等多元水源挹注，水庫出流確實有減少。

王美花表示，經濟部持續秉持找水、調水、節水三策略，緊急抗旱水源應變計畫 1.0 中，已投入 14 億元在抗旱水井、埤塘水源、水資源回收中心放流水、移動式淨水設施及新竹緊急海淡等工作，每日約增加 78 萬噸水源。

經濟部也推動抗旱計畫 2.0，進一步加強伏流水開發、強化區域調度、淨水場周邊水源利用、台中緊急海淡、增設淨水處理設備、建築工地地下水利用等工作，預估 5 月底前可再增加每日 52 萬噸以上的水源。

把握此次鋒面接近，水利署經研判後有增雨作業機會，預先通知石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、仁義潭、曾文等水庫地面人工增雨作業小組，今日陸續燃放增雨焰劑，期望多留些雨量挹注水庫集水區，以緩解水庫乾旱之急。