友達強攻水循環 中科廠獲水資源效率管理驗證

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (5) 日表示，極端氣候讓全球產業鏈更加關注水資源應用，友達也持續推動綠色管理，台中中科廠區更獲得全台首張 ISO 46001 水資源效率管理系統驗證證書，年初也將整體製程水回收率提高至近 95%。

友達表示，2015 年就開啟布局永續水資源管理技術，推出全台第 1 個自主研發的創新製程廢水全回收技術，並持續發展更符合經濟效益的水資源解決方案，減少對自然水資源的依賴，2019 年也將水資源議題列入關鍵氣候風險管理項目。

友達進一步指出，因應近年產能提升，友達力拚 2025 年節水創水目標提前達標，今年年初整體製程水回收率已達 95%，今年也因應旱情，啟動多面向備援機制，包含建立水情監控中心、專家諮詢網絡、水車預備、水源探詢等，降低缺水所造成的生產風險。

展望未來，友達除旗下子公司宇沛永續持續拓展水資源循環商機外，友達本身也與台中市政府合作，未來可望透過台中水湳水資源中心提供每日 9400 噸再生水給友達，創造多元生產水源。

ISO 46001 水資源效率管理系統是由國際標準組織 (ISO) 所規劃，透過建立管理指標，並以 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 循環式品質管理不斷提高用水效率，優化企業整體用水績效表現。