〈報稅看這裡〉因疫情住院、隔離者 7稅目可申請延後申報繳納

桃園諾富特飯店群聚感染，讓不少人被迫住院治療或隔離，財政部賦稅署今 (5) 日宣布，民眾如受疫情影響，而無法如期申報繳納者，包括綜所稅、房屋稅等 7 大稅目，報稅期限最長可延後一個月。

5 月報稅季碰上國內疫情升溫，考量部分民眾可能受疫情影響必須住院治療，或是居家隔離，可能無法如期在期限內申報繳稅，賦稅署比照去年，放寬個人、營利事業單位或報稅代理人，可檢附證明向所轄稅捐稽徵單位申請展延。

賦稅署副署長樓美鐘表示，包括綜所稅、房屋稅、營業稅、營所稅、貨物稅、菸酒稅和特種貨物及勞務稅等 7 項稅目，都可申請延後 15 天或 1 個月繳納，舉例來說，綜所稅申報繳納期限為 5 月 1 日至 31 日，最長可申請展延至 6 月 30 日。

樓美鐘指出，本次延長申報繳納期限，不必事先申請，但須在展延期限內檢附主管機關開立的居家隔離、檢疫與住院治療等證明，向所轄稅捐機關申報並在期限內繳納稅款。

媒體提問，國內疫情升溫，財政部至於是否考慮比照去年，全面實施延長繳納期限一個月；對此，樓美鐘解釋，今年報稅除了網路申報，還新增手機報稅，只要 5 分鐘就能完成申報，可紓緩人工報稅人潮，因此暫無全面延長的規劃。