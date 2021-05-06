房地合一稅2.0將上路 預售屋買賣需在30天內申報

《房地合一稅 2.0》將自 7 月 1 日上路，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所提醒，新版房地合一稅將預售屋視為不動產交易，因此新法上路後才出脫預售屋，很可能面臨 35% 較高稅率，且須在交易後 30 天內完成申報。

KPMG 表示，如果在 6 月 30 日前出售預售屋，仍屬財產交易所得，必須在明 (111) 年 5 月併入綜所稅申報，適用稅率則採累進稅率 5% 到 40% 課稅。

但如果在 7 月 1 日以後才賣預售屋，則視同房屋與土地交易，必須按持有期間課徵不同的稅率，並在交易日後 30 天內申報。

KPMG 表示，一般而言，預售屋從完工到完成過戶，中間約需歷時 2 年到 5 年，換言之，房地合一稅 2.0 實施後，未來要出售預售屋，很可能面臨 35% 較高的稅負。

KPMG 安侯建業家族稅務辦公室協理楊華妃提醒，財政部自 99 年起，已將預售屋買賣資料納入課稅資料蒐集範圍，只要透過電腦資料庫自動查對預售屋買受人及交屋後登記所有權人是否為同一人就可以勾稽是否有買賣預售屋，納稅義務人千萬不要心存僥倖，以為預售屋買賣不須經過地政事務所登記，國稅局就無法掌握所得資料。