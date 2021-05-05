搶跨領域人才 英國保誠人壽招募儲備幹部

壽險業搶跨領域人才，英國保誠人壽今 (5) 日宣布啟動第二屆「SMA 儲備菁英」招募計畫，不限科系背景，凡是取得國內外碩士學歷，同時具備 3 到 7 年工作經驗，且外語流利者都有機會參與 2 年培訓計畫。

過去金融業徵才大多鎖定具相關科系背景者，但隨著金融科技演進與業務模式多元化，也開始轉向跨領域覓才，以此壯大團隊陣容。

英國保誠人壽表示，參與「SMA 儲備菁英」培訓計畫後，可根據職涯發展志願和專業能力進行事業單位媒合，並藉由跨部門輪調機制，參與保險公司的經營與各體系運作過程，透過四大領袖能力養成，包括深耕金融專業知識、培養數位應用能力、打造跨領域溝通能力以及專業領導力，成為全方位領袖菁英。

英國保誠人壽人資長阮玉嬌表示，在競爭激烈的人力市場中，擁有單一專業只是基本，企業更需要的是擁有多元技能的菁英人才，同時因應企業持續創新，才能靈活應對多變的市場環境，展現永續經營的競爭能力。

阮玉嬌說，希望透過「SMA 儲備菁英」吸引具多元背景之人才，藉由跨領域的交流與共同協作，激盪出更多創意思維，並培育未來領袖菁英，同時也刺激企業內部的協作與創新，打造更具競爭力的保險領導品牌。