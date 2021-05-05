致伸4月營收60.7億元創同期次高 前4月年增16%

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 受惠電腦、電競等消費品及汽車電子需求續旺，4 月營收 60.7 億元，寫同期次高，月增 5%、年減 7%；累計前 4 月營收 232.3 億元，年增 16%，預期本季營收有望優於去年。

展望本季，致伸表示，由於疫情持續帶動居家辦公商機，電腦、電競與消費產品需求強勁，業績有望年增雙位數；電動車與 ADAS 先進駕駛輔助系統使用的汽車 ADAS 感測相機模組需求續旺；家用娛樂音響系統與視訊會議需求也續揚，專業高階音響新案出貨；不過手機相機模組營收將略為下滑，整體本季營收將優於去年，但年增幅會受組件缺貨影響而定。

致伸指出，高毛利聲學產品比重大幅提升，加上改善營業利益，預期本季毛利率、營利率將優於上季，全年營收、獲利也有望優於去年。

致伸持續深化三感合一策略，其中，智慧介面裝置部分，受惠居家辦公帶動電腦周邊和電競相關產品需求持續強勁，推升智慧家庭、擴充基座、無線充電等新產品成長性。

至於視覺影像，受惠因美系電動車大廠高成長動能，帶動汽車 ADAS 感測相機模組倍數成長；而聲學部分，主要受惠家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚，帶動營收與新案出貨，加上增加高階產品比重並優化組合，獲利將較去年明顯改善。