〈貴金屬盤後〉載舟覆舟 葉倫澄清「非建議非預測」 黃金回升

週三 (5 日) 交易，黃金期貨價格收高，此前一日甫因美財長葉倫暗示升息以防經濟過熱的評論而令市場看跌。

然而，葉倫隨即在《華爾街日報》執行長高峰會上澄清其言論，稱她並非預測也不是向 Fed 建議升息，還表示她不認為通膨會在後疫情經濟復甦時期成為持續性的問題。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 報告寫道，「在大宗商品領域，黃金成了葉倫又一次口誤的受害者，因為葉倫言論推升了公債殖利率和美元。」

債券殖利率上升會挫傷不孳息的黃金價格，美元走漲也會抑制海外買家對美元計價的黃金需求。

GoldCore 行銷總監 David Russell 指出，「然而，葉倫澄清後，沒有讓黃金價格向上突破 1800 美元關卡，這個阻力位非常強勁。」

「過去幾個月，黃金市場一直處於區間震盪，市場擔心股市會遭進一步拋售，這對黃金構成了沉重壓力，在短期大幅回調期間，黃金與股票市場的關聯日益緊密。但一些交易者仍覺得『股市廣泛市場修正就要來臨』，一旦真的發生，黃金很有可能會重回 2000 美元行情之上。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 8.30 美元或近 0.5%，收每盎司 1784.30 美元。

7 月白銀期貨價格下跌 4 美分或 0.1%，收每盎司近 26.52 美元。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 說，「目前，黃金似乎在每盎司 1700 美元至 1800 美元之間徘徊，近期來看，隨著經濟更廣泛重啟，黃金最大催化劑可能是大宗商品再次大漲，引起通膨激增。但另一方面，如果通膨迫使美國利率和美元上漲，就會削弱黃金潛在利益。」

今年迄今，黃金期貨價格漲逾 6%。

BDSwiss 投資研究部主管 Marshall Gittler 表示，隨著美國公債殖利率的上升，墊高了持有黃金的機會成本，因此黃金整體虧損已經來到。週三，10 年期公債殖利率上升至約莫 1.60%。

與此同時，「隨著美歐持續開展新冠疫苗接種計畫，市場對經濟崩潰的擔憂已經下降，對赤字不斷上升、負利率、無止境的量化寬鬆這些的擔憂也已消退。因此，市場對黃金這一類避險資產的需求也下降了。」

週三經濟數據方面，ADP 公布，4 月份美國企業開出 74.2 萬個新職缺，為 7 個月來最多的一次。該數據公布後，黃金立即走跌，但隨後又快速攀升。週五將公布更重要的美國非農就業報告。

另外，ISM 服務業活動調查顯示，4 月份自前月的 63.7% 下降至 62.7%。

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