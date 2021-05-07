〈貴金屬盤後〉黃金收登關鍵心理價位1800美元以上 今年2月來最高水準

週四 (6 日) 交易，黃金期貨價格上漲，收登關鍵心理價位 1800 美元以上，為 2 月以來首次，係因公債殖利率下降加上美元小幅走跌提供了一些支撐力。

《金屬日報》執行長 Ross Norman 認為，「黃金上漲突破關鍵價位對黃金來說意義重大。」

「過去 3 週來，黃金 5 次挑戰失敗，還進一步增加了這個阻力點的強度，關鍵在於名義 10 年期公債殖利率一直在下降，而實際殖利率看起來要再次邁向 - 1%。」

與此同時，「白銀突破 27 美元價位也給了黃金繼續上漲的信心。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 31.40 美元或近 1.8%，收每盎司 1815.70 美元，為 2 月 12 日以來最高收盤價，且盤中高點達 1818.60 美元。

Potomac 資金管理公司的投資組合經理 Dan Russo 認為，突破 1800 美元的關鍵價位是正面訊號，因為自 4 月以來，黃金走勢就不斷出現更高的高點和更高的低點，且近期的趨勢向上。

他稱，去年 8 月以來，黃金一直處於壓力下，但「在重要技術價位獲得支撐力後，近期內就開始上漲。在 1670 美元至 1690 美元區間就停止下降。」

7 月白銀期貨價格上漲 96 美分或 3.6%，收每盎司近 27.48 美元，創下自 2 月以來最高收盤價。

Zaner 分析報告指出，因為 Fed 支持隔夜利率維持現有的低位，加上美元顯示出最終向下逆轉，所以黃金和白銀取得支撐力。

「Fed 過去 36 小時的對話部分緩解了本週稍早葉倫暗示升息的衝擊。」

ICE 美元指數下降 0.4% 至 90.977。10 年期美國公債殖利率下降至 1.57% 左右。

大宗商品交易者也評估了英國央行的表決情形。英國央行以 8 比 1 通過，將維持購買英國公債 8750 億英鎊的目標，只有即將離開央行的首席經濟學家 Andy Haldane 投票決定減少購債 500 億英鎊。

其他金屬商品交易

7 月交割的銅期貨價格上升 1.7%，收每磅近 4.60 美元，為 2011 年 2 月以來最高收盤價。

7 月交割的白金期貨價格上漲 2.3%，收每盎司 1257.60 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌近 0.9%，收每磅 2947.40 美元。

其他金屬消息

根據世界黃金協會（World Gold Council）的數據，4 月份全球黃金 ETF 減少了 18.3 公噸，過去 6 個月中有 5 個月資金流出。

另外，Refinitiv 金屬研究公司指出，黃金 ETF 投資者第一季結算了 175 公噸，為 2013 年第一季以來最大季度淨流出水準。

「這樣的流出很大程度上反映了開年以來投資者對黃金的情緒轉變，因為美元和公債殖利率的上升，以及經濟復甦的樂觀情緒一直壓抑黃金。」Refinitiv 金屬研究公司指出。