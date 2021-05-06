棒打通膨！巴西基準利率升至3.5% 央行預告6月再升3碼

巴西央行周三 (5 日) 宣布升息 3 碼，並預告 6 月調升相同幅度，希望抑制通膨預期，使其回到央行的目標區間內。

巴西央行決策委員一致同意將基準 Selic 利率至 3.5%，符合市場預期，也呼應 4 月暗示繼續升息的說法。該央行 4 月升息 3 碼 (75 個基點) 至 2.75%，是六年來首度升息，也是近 10 年來最大升幅。

巴西央行並預告，6 月還會有相同幅度的調升幅度，意味著基準利率將進一步提高到 4.25%。「針對下一次會議，決策委員將推動部分正常化過程，在貨幣刺激程度上將有相同幅度的調整。」

近幾個月來農作物和燃油價格持續飆漲，巴西通膨率攀升到四年高點，已經突破央行目標區間，而巴西政府最近重啟緊急振興措施，很可能進一步推升需求。

分析師如今預測，儘管經濟復甦才剛起步，巴西今、明兩年的消費者物價漲幅將超出央行目標。巴西央行對今年的通膨目標是 3.75% 且容忍上下波動 1.5 個百分點。而在截至 4 月為止的一年，巴西通膨率為 6.17%，到 5 月可能接近 8%。

不過近來巴西里爾走勢強勁，有助平抑巴西的進口物價。里爾過去一個月來躍升 5.5%，在新興市場貨幣中漲幅最大。