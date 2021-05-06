盤前財經大事搶先讀2021年05月06日

今日操盤前瞻

台灣 4 月 CPI

英國央行利率決策

法說會：TPK-KY、遠傳、群光、亞光、王道銀行

股東會：夏都、杜康 - DR

美中貿易會議即將舉行！戴琪：聚焦關稅、評估第一階段協議

美中貿易戰已接近三週年，週三 (5 日) 美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 透露，她短時間內將與中國貿易代表會面，以評估美中第一階段貿易協議的執行情況。閱讀全文...

北美航線需求持續暢旺 馬士基：航運現況將持續至 Q4

航運龍頭馬士基 (Maersk) 周三 (5 日) 表示，預計今年第一季「異常強勁」的表現將持續至下半年，主因於從中國到美國的貨櫃運輸需求旺盛。此外，蘇伊士運河擱淺對航運造成的影響，預計下個月便會緩解。閱讀全文...

鴻海攜手國巨合資成立國瀚半導體 初期鎖定功率及類比產品

國巨 (2327-TW) 與鴻海 (2317-TW) 展開新合作，昨 (5) 日共同宣布，攜手成立合資公司「國瀚半導體」 (XSemi Corporation)，預計第三季成立，共同切入半導體相關產品的開發與銷售，初期鎖定功率、類比等 IC 產品 。閱讀全文...

大立光 4 月營收降至 33.99 億元 年減 27% 5 月續下滑

大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 4 月營收達 33.99 億元，月減 15.26%，年減 27%，累計前 4 月營收 152.19 億元，年減 14.84%，與先前大立光預告 4 月出貨將較 3 月下滑說法相符，依照執行長林恩平法說會時的說法，大立光 5 月出貨看起來也不好，營收恐續下滑。閱讀全文...

鴻海與國巨成立國瀚 鴻海半導體布局邁大步 可望加速電動車發展

鴻海 (2317-TW) 攜手國巨 (2327-TW) 合資成立國瀚半導體，這也是鴻海董事長劉揚偉提出 3+3 轉型方向以來，鴻海集團在半導體方面首度邁大步，且功率及類比 IC 在電動車用半導體中占比高達 9 成，鴻海也能藉此順勢完善電動車布局。閱讀全文...

聯合再生訂單報捷 拿下全台最大儲能系統標案 15MW

聯合再生 (3576-TW) 昨 (5) 日宣布，公司攜手國際電池大廠 Saft 等業者，拿下台電南鹽田儲能系統建置標案，該標案為目前台灣最大規模的儲能系統建置案，總建置量達 15MW，預計一年內完工。閱讀全文...

去年上市櫃公司研發費用年增 1 成 台積電居冠 聯發科、瑞昱居次

經濟部統計處昨 (5) 日發布產業經濟簡訊，統計台灣製造業上市櫃公司研發費用逐年成長，去年達 5090 億元、年增 10.7%，而從個別公司觀察，晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 去年投入 1086 億元研發費用居冠，聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 則分居二、三名。閱讀全文...