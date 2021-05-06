迅得Q2營收估成長近2成 將改寫23季以來新高

自動化設備廠迅得機械 (6438-TW) 新廠擴建完成後，營運量能大增，2021 年首季營收已登上 10.26 億元，創 10 季以來新高，由迅得目前掌握的訂單及出貨時程來看，第二季營收將再成長近 2 成，將改寫 23 季以來新高。

迅得 4 月營收為 3.5 億元，月減 16.36%，年增 16.4%，2021 年 1-4 月營收為 13.77 億元，年增率 45.32%。下半年進入半導體設備交機的旺季。

迅得機械計畫再擴充產能，董事會通過與聯策科技合作，迅得將發新股換聯策約 9.96% 股權，換股基準日今年 5 月 17 日，迅得總經理王年清今 (6) 日指出，此換股策略聯盟方案仍依規劃跑流程中。

迅得與聯策雙方在 PCB 產業已深耕約 20 年，各自擁有在專業領域優勢，應用涵蓋「自動化設備」、「智慧製造」、「機器視覺應用」及「生產設備」等應用市場，迅得也看好聯策 IC 載板及濕製程設備的發展空間。

迅得 2020 年稅後純益為 3.79 億元，每股純益為 6.35 元，董事會通過配發 4.3 元股利，每股股利也創 7 年來新高。