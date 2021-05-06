【野村投信】台股漲多修正誠屬合理

焦點訊息：

為持續活絡台股，金管會向財政部提出當沖降稅措施延長五年的建議，極力爭取延長此一優惠。立法院於 2017 年通過當沖降稅措施，將台股當沖交易的證交稅稅率從千分之 3 降至千分之 1.5，期限至今年年底。金管會表示將遵重財政部最後的審議結果。

台積電董事長劉德音接受美國 CBS 新聞節目「60 分鐘」專訪，稱因應車用晶片短缺問題，已努力擠出產能，預計 6 月底可趕上客戶最低需求，但不代表短缺將於兩個月後結束，因供應鏈既長且複雜。

經理人觀點：

台股漲多修正誠屬合理：

雖然盤面波動因當沖佔比偏高而加劇，資金又持續流出電子股，但 3 月獲利與首季財報亮眼的航運、鋼鐵、玻璃陶瓷、電器電纜與造紙等類股，及配息大增的金融股仍能持續吸引資金進駐，顯示台股資金輪動良好。我們認為現階段整體台股的主客觀條件沒有問題，搭配下半年的不錯展望，我們重申不必預設高點。

國內航運三雄力壓馬士基：

全球貨櫃航運霸主馬士基（Maersk）自評今年全年獲利可達 140 億美元 (折合新台幣約 3,920 億元)，對比國內航運三雄今年最樂觀版本的全年獲利預估合計數約新台幣 1,800 億(不到馬士基的一半)。但有趣的是，目前航運三雄總市值已超越新台幣 8,600 億元，是馬士基總市值 1.3 兆台幣的三分之二以上。從評價面角度，誰被低(高) 估看來是個謎。

大盤扣除台積電後的股價淨值比跳升：

今年 2 月底僅 1.51 倍，然該比值目前升至 1.76 倍 (反映近兩個月傳產股的神勇表現)。不過投資人暫時不必擔心，因為距離 2007 年 7 月的全球金融海嘯高點（2.17 倍）還有一段距離。

下半年的高成長標的值得續抱：

原物料部分，在碳中和議題促使中國限產與美國長期基建的帶動，我們十分看好鋼鐵類股續航力。傳產股方面，美國新冠疫苗施打進度超前，8 月可望全體免疫，實體經濟回溫可望進一步提高耐久財與服務性支出，包括製鞋、服飾、汽車零組件及自行車等產業前景看俏。另在長線科技趨勢上，5G、半導體、高效能運算、伺服器暨散熱等相關次產業標的目前估值已修正至合理水準，也是基本面投資人逢回布局的優選。至於許多讀者們關切的矽晶圓、8 吋晶圓、面板及載板的漲價效應，因晶片與產能持續短缺，獲利上修空間依舊存在。

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