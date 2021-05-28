銅價飆漲效應 洋華機電新約啟動漲價

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 近年在光電事業回溫外，機電事業每年獲利也穩定成長，隨著近期景氣復甦、國際原物料價格水漲船高，其中，電線電纜所需的銅，年初至今飆漲逾 3 成，對此，洋華證實，近期洽談的新合約可望適時反應原物料價格。

洋華機電業務主要是提供電器電纜保護裝置、終端匣、接續匣等，下游客戶為國內電線電纜廠，終端客戶為台電，洋華指出，每年機電業務訂單穩健，會預先備妥至少 1 季備料，包含銅等金屬原材料，近期受銅價波動影響有限。

洋華指出表示，隨著近期原物料持續上漲，雖然短期對營運影響不大，但新合約標案可望適時轉嫁、反映原材料成本，預期將有助營運增溫。

觀察近期銅價走勢，受全球景氣復甦，銅礦需求持續升溫，倫敦金屬交易所 (LME) 銅期貨價近期每公噸價格達逾 1 萬美元大關，創下 2011 年以來新高，相比年初報價約 7700 美元，今年以來漲幅達逾 3 成。

洋華除機電業務穩健外，去年光電業務也擴大導入貼合服務，今年本業營運轉佳、可望轉虧為盈，雖然短期缺料仍是隱憂，但將透過提前備料因應，隨著光電、機電兩大業務穩定成長，加上廠房出租等業外租金收入挹注下，全年營運將優於去年。

洋華去年光電、機電兩大業務營收比重約為 5:5，隨著光電業務回溫，今年比重估將重回 6:4，市場也傳出洋華今年可望陸續打入電動車、運動健身器材、電子紙模組貼合產品等業務，對此，洋華並不對單一客戶產品評論。