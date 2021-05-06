傳產扮開路先鋒、台積電甩尾 台股漲150點收16994點

美股道瓊指數周三續創新高，台股今 (6) 日也在鋼鐵、塑化等傳產族群領軍下，一度漲逾 200 點收復萬七，聯發科強彈半根停板，但電子股普遍走軟，大盤一度翻黑，終場在台積電等權值股急拉的帶動下，指數上漲 150.92 點，收 16994.36 點，成交值 4899.24 億元。

聯發科今天股價回神強彈，早盤大漲逾半根停板，衝上 1065 元，終場收 1055 元，成功站回月線；IC 設計股重回多頭懷抱，譜瑞 - KY 勁揚逾 5%，聯詠、瑞昱、立積、力旺、晶豪科也上漲 2-4%，買氣強強滾。

股后矽力 - KY 重拾漲勢，早盤一度逼近漲停，最高達 3285 元，終場收 3095 元，重登股王寶座，大立光則因 4 月營收黯淡，跌破 3000 元關卡，終場收 2990 元。

其他權值股方面，台積電開高走低，盤中翻黑回測 580 元，終場前最後一盤湧入逾 6000 張大量，帶動股價翻紅漲 0.3%，收 587 元；鴻海攜手國巨成立新公司國瀚，進軍半導體領域，激勵股價連袂漲逾 2%；台塑四寶同步扮演撐盤要角，台塑勁揚逾 4%，收全場最高 113 元，台塑化、台化也有 3-4% 的漲幅。

鋼鐵股續扮演多頭主流，中鋼早盤強漲逾 7%，站上 42 元，尾盤漲勢收斂，收 41 元；中鴻、聚亨、彰源均亮燈漲停；燁興、世紀鋼、大成鋼等也成為盤面人氣股；銅片供應商第一銅同步攻上漲停板。