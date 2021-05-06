【Wen姐筆記】反攻萬7誰挑大樑？止跌別再缺一腳

昨日周選擇權結算，台股守了三分之二場的盤勢，又在尾盤大玩豬羊變色，加權指數由紅轉綠，以 16843.44 點作收，成交值縮至 4643 億元。大盤昨日跌破月線第 2 天，所幸未再破低，不過試圖反攻 17000 點，電子金融傳產仍明顯缺一腳，尤其是電子成交比重仍不及五成，跛腳嚴重! 極短線強弱觀察分界為 16919 點。關鍵點位為 16853、16944 與 17023 點。

美股回神，道瓊再創新高，台股今日是否順勢反彈? 16853 仍是能否重返 17000 點的最重要防守區。如能闖過 16900 點，兩端哨站為 16888 與 16919 點，多頭仍有機會再攻進 16944 與 17000 點城池，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，站穩才算正式收復 17000 點山頭! 不過多頭要扭轉劣勢，必須連 17053 與 17100 點都闖過，17100 點兩端哨站為 17082 與 17114 點，儘速收復 17153 與 17200 點，17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，站穩才算正式收復並稍化解危機。

但如 16853 點未能站穩，多方反攻氣虛，下方 16800 點兩端哨站為 16777 與 16823 點，需留意多方僅能處於守勢，恐回測 16748 與 16700 點，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，如棄守需提防摜壓力道增強，恐再回測 16653 與 16600 點，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，如失守 16579 點，需提防往 16500 點以下尋求支撐!

台股跌破月線，操作難度大增，尤其近日進入財報高峰期，繳出亮麗首季財報，股價卻不一定同步獲得市場掌聲，選股與操作，短線上仍得留意「聽其言、觀其行」，尤其是在月線以下釋出利多訊息的個股，仍得提防反彈拉高遭遇調節賣壓! 再次提醒投資人，仍得檢視手中持股，如領先大盤跌破季線，最好趁反彈汰弱。短多未能搶回控盤權之前，整體多單持股水位仍不宜迅速拉高! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)