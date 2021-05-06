〈台塑四寶業績發表〉4月營收續站高檔 南亞創新高、台塑寫次高

台塑四寶今 (6) 日公告 4 月營收，雖然四寶銷量受不同因素影響，均較上月減少，但受惠石化產品行情持續上漲，4 月營收共 1388.72 億元，月增 0.4%，較去年同期大增 84%，其中，台塑、南亞分別寫下單月次高、新高成績，台化則攀 28 個月新高。

台塑 (1301-TW)

台塑 4 月營收 243.67 億元，月減 2.6%，年增 65.2%，創單月次高。

台塑表示，受仁武 PVC 廠配合中油 18 吋乙烯管線檢測，安排歲修，及麥寮正丁醇廠因設備異常減產等因素影響，銷售量較上月減少 27.6 億元。

不過，台塑指出，由於石化產品市場供需失衡，缺貨效應持續發酵，推升價格，4 月各產品價格都比 3 月上漲，幅度介於 6-36％，帶動銷售價差增加 21.1 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞 4 月營收 349 億元，月增 1.55%，年增 71.01%，再創單月營收新高。

南亞指出，目前公司營運維持高峰，原預期 4 月因工作天數少 1 天，營收略減，但在電子材料產品及 BPA、1.4BG 等化工產品需求持續強勁、售價上漲助攻，營收優於預期，較 3 月成長；其中，銷售量差減少 9.1 億元，銷售價差增加 14.4 億元。

台化 (1326-TW)

台化 4 月營收 330.48 億元，月增 2.7%，年增 82.2%，創近 29 個月新高。

台化表示，4 月銷售量差減少 1.3 億元，主要是客戶需求放緩、價高觀望保守採購，且營業天數較上月減少，配合產銷及庫存調節，減少銷售影響；不過，因原料價格調升，影響 PC 及紡纖聚酯產品行情跟漲，平均售價較上月提高，使銷售價差增加 10 億元。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 4 月營收 465.54 億元，月減 0.3%，年增 110%。

台塑化指出，4 月銷售量差減少 7.7 億元，銷售價差增加 6.3 億元。其中，煉油事業因煉量、產品銷量增加，營收月增 9%；烯烴事業則受到烯烴一廠非計劃性停車影響，烯烴廠平均產能利用率下滑至 93%，加上主要產品價格下滑，營收月減 12.5%。